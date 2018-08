Des métaux lourds et des substances radioactives décelées sur des sites miniers dans la région de l’Est du Cameroun

(Agence Ecofin) - Dans les localités de Bétaré Oya et de Kambele, deux terreaux de l’exploitation de l’or dans la région minière et forestière de l’Est du Cameroun, les chercheurs de l’Institut de recherches géologiques et minières (IRGM) ont décelé la présence de substances radioactives sur des sites miniers, ainsi que de la pollution par des métaux lourds tels que le plomb ou encore l’arsenic, qui exposent les populations riveraines à des risques sanitaires.

Ce sont là, quelques conclusions de l’étude sur la surveillance des zones minières et à fort potentiel minier au Cameroun, qui a été rendue publique le 3 août 2018 à Yaoundé, la capitale du pays, par l’IRGM, un institut spécialisé rattaché au ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

En plus de l’or, qui est très répandu dans cette région camerounaise, on y retrouve également de nombreuses autres ressources minières, dont l’uranium et la bauxite, jusqu’ici exploités artisanalement et clandestinement.

BRM