Afrique du Sud : Ivanhoe garantit l’approvisionnement en eau pour son projet Platreef

(Agence Ecofin) - Ivanplats, filiale d’Ivanhoe Mines active en Afrique du Sud sur le projet Platreef, a conclu avec la municipalité de Mogalakwena, un accord pour la fourniture quotidienne d’au moins 5 millions de litres d’eau traitée sur 32 ans, à partir de 2022. La livraison se fera à partir de la nouvelle usine de traitement de Masodi (Mokopane).

Selon les termes de l’accord, Ivanplats fournira une aide financière à la municipalité pour terminer les travaux de traitement à l’usine de Masodi. Elle se verra alors accorder un taux de réduction sur ses achats d’eaux usées traitées afin de compenser une partie du capital initial apporté.

La compagnie prévoit d’utiliser l’eau qui lui sera fournie pour les besoins de la première phase de production de sa mine Platreef. Elle s’attend à commencer à recevoir une petite quantité cette année après la mise en service de l’usine, laquelle quantité sera retraitée à son usine de filtration et utilisée notamment pour le forage et la construction d’infrastructures de surface dans le cadre du développement souterrain en cours.

«Notre capacité à réutiliser cet approvisionnement assuré d’eaux usées traitées qui peuvent être produites par l’usine de Masodi est une approche rentable et durable», commente le président exécutif, Robert Friedland.

La première phase de développement du projet Platreef portera sur la construction d’une mine souterraine d’une capacité annuelle de traitement de 4 millions de tonnes, de concentrateur et autres infrastructures associées. Cette mine devrait entrer en production début 2022 et livrer annuellement, 476 000 onces de platine, palladium, rhodium et or (3PE+Au), 21 millions de livres (Ib) de nickel, et 13 millions d’Ib de cuivre.

Louis-Nino Kansoun

