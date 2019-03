Mali : le gouvernement octroie une licence environnementale à Birimian

(Agence Ecofin) - Le gouvernement malien a octroyé à Birimian une licence environnementale pour son projet de lithium Goulamina. La licence est une condition nécessaire à l’octroi d’un permis d’exploitation minière pour le projet.

« Il s'agit d'une étape importante pour le projet de lithium Goulamina, qui est l'aboutissement d'un travail considérable de la part de l'équipe. Nous sommes sur le point de devenir la première mine de lithium au Mali », a déclaré Chris Evans (photo), DG de la compagnie.

La construction de la mine Goulamina devrait commencer au premier semestre 2019 et la mise en service de l’usine de traitement, un an plus tard.

Selon l’étude de préfaisabilité actualisée, la mine pourrait produire annuellement 362 000 tonnes de concentré de Li2O sur une durée de vie de 16 ans.

Lire aussi :

04/07/2018 - Mali : la mine Goulamina produira annuellement 362 000 tonnes de lithium sur 16 ans (PFS actualisée)