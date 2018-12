Namibie : démarrage du stockage de minerai à la mine d’étain Uis

(Agence Ecofin) - La compagnie minière AfriTin Mining a annoncé jeudi, qu’elle a réalisé le premier dynamitage et commencé le stockage de minerai à sa mine Uis, en Namibie.

Après le début des travaux de génie civil en juin 2018, la société a préparé et remis en état le site de la mine Uis en vue de la mise en service de l'usine pilote de la phase 1 et de la production de concentré d'étain.

«Nous sommes heureux d'annoncer le premier dynamitage de minerai à notre mine Uis ; depuis la fermeture de la mine en 1991. Nous sommes très heureux de commencer le stockage du minerai et les activités de production de la phase 1 en prévision de l'achèvement de l'usine de traitement pilote.», a commenté le PDG Anthony Viljoen.

L'usine de traitement pilote de la phase 1 d'AfriTin devrait permettre de traiter environ 500 000 tonnes par année et produire environ 60 tonnes de concentré d'étain par mois. La phase 2 comprendra l'exploitation d'une installation de traitement de 3 millions de tonnes par an, produisant environ 5 000 tonnes de concentré d'étain par an.

Lire aussi :

24/05/2018 - Namibie : AfriTin lève 6 millions £ pour le projet d’étain Uis