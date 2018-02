Botswana : le développement du projet T3 nécessitera un capital de 155 millions $ (PFS)

(Agence Ecofin) - Il faudra à MOD Resources et Metal Tiger, un capital de 155 millions $ pour amener leur projet de cuivre et d’argent T3 (Botswana) en production. C’est ce que rapporte l’étude de préfaisabilité (PFS) publiée mercredi par les deux compagnies, qui estime la valeur actuelle nette avant impôt du projet, à 281 millions $, le délai de récupération à 2,7 ans.

La PFS a proposé deux cas de développement, dont le premier dénommé «cas de base», prend en compte les réserves prouvées et probables de la mine, et le second consiste en un projet d’expansion.

Selon les résultats, le cas de base, qui portera sur une usine d’une capacité de traitement de 2,5 millions de tonnes par an, permettra de produire annuellement 23 000 tonnes de cuivre et 690 000 onces d’argent sur une durée de vie de 8,8 ans. Des flux de trésorerie net avant impôts de 530 millions $, devraient être générés.

MOD Resources et son partenaire de coentreprise ont indiqué qu’une étude de faisabilité sera réalisée pour optimiser les «robustes résultats financiers» de la PFS. Ladite étude commencera ce trimestre.

Louis-Nino Kansoun