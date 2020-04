(Agence Ecofin) - En Afrique, la Namibie est restée, comme en 2019, le meilleur élève en matière de liberté de la presse. L’information est fournie par l’édition 2020 du rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde. La Namibie, 1er pays africain, s’est classée 23e mondial et affiche une stabilité impressionnante dans le domaine du respect des libertés de la presse.

Au plan continental, le Cap-Vert (25e mondial) et le Ghana (30e mondial) complètent le trio de tête du continent, mais avec une légère dégradation de la liberté de la presse. L’Érythrée (178e mondial) et l’Égypte (166e mondial) sont toujours dans la zone noire. Djibouti (176e mondial) s’enfonce encore plus dans la zone noire en perdant 3 places. En plus, un pays comme le Bénin (113e mondial après avoir perdu 17 places) se retrouve désormais dans la zone rouge de l’étude.

Pour ne rien arranger, la pandémie a également provoqué dans certains pays africains l’augmentation de la pression sur les journalistes couvrant l’actualité du Covid-19. De quoi craindre pour la pratique libre des métiers de la presse sur le continent.

Top 10 des pays africains en matière de liberté de la presse

Namibie (23 e mondial) stable par rapport à 2019

mondial) stable par rapport à 2019 Cap-Vert (25 e mondial) stable par rapport à 2019

mondial) stable par rapport à 2019 Ghana (30 e mondial) perd 3 places par rapport à 2019

mondial) perd 3 places par rapport à 2019 Afrique du Sud (31 e mondial) stable par rapport à 2019

mondial) stable par rapport à 2019 Burkina Faso (38 e mondial) perd 2 places par rapport à 2019

mondial) perd 2 places par rapport à 2019 Botswana (39 e mondial) gagne 5 places par rapport à 2019

mondial) gagne 5 places par rapport à 2019 Sénégal (47 e mondial) gagne 2 places par rapport à 2019

mondial) gagne 2 places par rapport à 2019 Madagascar (54 e mondial) stable par rapport à 2019

mondial) stable par rapport à 2019 Maurice (56 e mondial) gagne 2 places par rapport à 2019

mondial) gagne 2 places par rapport à 2019 Niger (57e mondial) gagne 9 places par rapport à 2019

Servan Ahougnon

Lire aussi:

18/04/2019 - Classement des 10 premiers pays africains en matière de liberté de la presse, selon Reporters Sans Frontières