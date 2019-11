Côte d’Ivoire : le média spécialisé Adweknow veut recenser les professionnels de l’audiovisuel et de la publicité

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le média spécialisé Adweknow veut recenser les professionnels de la publicité et de l’audiovisuel. Les entreprises seront référencées dans un guide de l’audiovisuel dont la première édition sera diffusée en 2020.

« Audiovisuel et Publicité sont en Afrique, des secteurs de plus en plus inter-dépendants. Concentrer dans un seul lieu toute l’information disponible sur ces 2 marchés en offrant à chaque entreprise l’opportunité de se singulariser et de se valoriser auprès de ses clients, constitue un apport considérable pour leur développement », explique René Saal, président et cofondateur de Adweknow.

Les secteurs de la publicité et de l’audiovisuel africains intéressent les médias continentaux et étrangers à cause de leurs activités de plus en plus lucratives.

Servan Ahougnon