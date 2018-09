Zimbabwe: AMH veut lancer sa propre station de radio et de télévision en ligne

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, le groupe Alpha Media Holdings a annoncé son intention de lancer une station de radio et de télévision en ligne.

Le groupe détenu par Trevor Ncube, a annoncé avoir obtenu une licence de la Broadcasting Authority of Zimbabwe (BAZ) afin de produire des contenus radio-télédiffusés dans le pays.

« Le journalisme de radiodiffusion a évolué et les habitudes de consommation de contenu ont également changé. Ce phénomène nous offre une énorme opportunité d'accélérer notre vision d'une première entreprise numérique dans un marché qui devient rapidement une société numérique.», a déclaré Kangai Maukazuva directeur général de Heart & Soul Broadcasting Services, filiale du groupe.

AMH qui édite déjà plusieurs médias à savoir NewsDay, The Standard et The Independent, vise, grâce à cette stratégie, à toucher des millions d’internautes à travers ses services vidéo et de diffusion web, sur un continent de plus en plus connecté, alors que les médias numériques prennent lentement le pas sur les médias imprimés traditionnels.