Instagram, nouvelle destination favorite des budgets publicitaires ?

(Agence Ecofin) - Après le changement d’algorithme de Facebook et, plus récemment, le scandale Cambridge Analytica, il semble que les annonceurs se dirigent de plus en plus vers Instagram. Récemment, les analystes de Socialbakers se sont intéressés aux destinations des budgets publicitaires des marques sur les réseaux sociaux. Le cabinet a analysé 10 000 pages de marque sur Facebook, Instagram et Twitter à l’international.

D’après les données recueillies par Socialbakers, on observe « un énorme transfert de budgets marketing vers Instagram, suite aux changements de l’algorithme régissant le fil d’actualité sur Facebook, au lancement des Stories Instagram et à la popularité croissante des influenceurs ».

En effet, si pour le moment Facebook reste supérieur en matière de revenus publicitaires, le pourcentage de budgets publicitaires captés par Instagram est en train d’augmenter à une très grande vitesse.

Selon Socialbakers, la part des revenus publicitaires du réseau social a augmenté de 15%, en un an, et si cette tendance se poursuit sur les six à neuf mois à venir, la plus grande partie des annonces publicitaires seront sur Instagram.

Servan Ahougnon