L’agence Carat du réseau Dentsu Aegis remporte le budget média de Barclays Africa

(Agence Ecofin) - Barclays Africa Group Limited (BAGL) a confié, le 1er mars, la gestion de son budget media à l’agence Carat du réseau Dentsu Aegis. Intervenu au terme d’un processus d’appel d’offres, cette décision permettra à Carat de s’occuper de la communication de BAGL sur 10 marchés d'Afrique subsaharienne (Afrique du Sud, Botswana, Ghana, Kenya, Maurice, Mozambique, Ouganda, Seychelles, Tanzanie, Zambie).

« Nous sommes très satisfaits du résultat de l’appel d’offres, car il nous aide à nous rapprocher de nos objectifs sur le continent. Nous recherchions un partenaire axé sur les données et les idées avec de solides compétences numériques et stratégiques.», a déclaré Bobby Malabie (photo à gauche), qui dirige la section marketing de BAGL.

« Carat a démontré sa force de collaboration et ses capacités transversales, avec le soutien des marques du réseau Dentsu Aegis. Le leadership numérique a été l'une de nos principales forces pour convaincre BAGL que nous sommes le bon partenaire. Le terrain impliquait énormément de personnes, de ressources et de dévouement de la part des collègues du réseau Dentsu Aegis, à travers la région subsaharienne, et ce n'est que grâce à cet effort consolidé et unifié à travers notre modèle opérationnel que nous avons obtenu ce succès.», s’est réjouie Celia Collins, directrice générale de Carat Johannesburg.

Servan Ahougnon