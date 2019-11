Lancer votre marque de savon

(Agence Ecofin) - Le marché du savon et des détergents connait un développement sans cesse croissant en Afrique. Selon les distributeurs d’intrants détergents (agents tensioactifs, soude caustique, etc.), les ventes ont augmenté dans toute l’Afrique du fait de la présence des fabricants étrangers sur le continent. La production du savon de lessive issue de la fabrication locale quant à elle relève du secteur informel à cause de l’absence des programmes de formation aux techniques de fabrication du savon. Cette fiche technique est une bonne entrée en matière pour ceux qui souhaiteraient démarrer une activité lucrative dans ce domaine.

Les connaissances nécessaires :

Pour mettre en place un projet de production de savon, il faut tout d’abord s’approprier l’historique de la fabrication des savons pour avoir une bonne idée des tendances du marché en matière d’usage des produits d’entretiens et leurs techniques de fabrication. Par ailleurs, connaitre les techniques de saponification, le mécanisme d’élimination des taches, les matières premières nécessaires, les procédés de fabrication, le contrôle process et le contrôle qualité pendant tout le processus de production, les notions d’hygiène, de sécurité au sein d’une unité de production de savon de lessive, et de gestion d’une unité de production.



Comment apprendre :

On peut apprendre auprès des spécialistes ayant une expérience avérée dans la mise en œuvre des unités de production de savon. Le site Web bellomarlearning.com accompagne des jeunes porteurs de projets dans le domaine.



Quel budget ?

Il existe différents niveaux de production : la production à l’échelle domestique, artisanale, semi industrielle et industrielle. Les coûts varient en fonction de chaque cas et de chaque pays. Au Cameroun, par exemple, si on veut produire à l’échelle domestique, on peut investir pratiquement 80 000 FCFA (122 euros).

A l’échelle artisanale on peut investir 1,6 million FCFA (2500 euros) pour une production de 50 kg par jour. A l’échelle semi industrielle pour une production de 2 à 3 tonnes par jour, on peut investir (16 millions FCFA (25 000 euros) et pour une usine industrielle, le coût s’élève à 230 millions FCFA (350 000 euros) pour une production complète de savon d’une tonne par jours.

Toutefois, il faut noter que le coût exact dépend de l’environnement du projet, de la location ou de la construction de l’unité de production, de la matière première ou de sa disponibilité, et de la main d’œuvre.

Quel matériel ou équipement :

Une fois de plus, tout dépend du niveau de production et du procédé choisi. Par exemple, pour une unité semi industrielle on peut avoir besoin d’une boudineuse duplex, d’un bac de blanchissement, d’un chaudron de cuisson ou de saponification, une estampeuse automatique ou à rouleau, des bacs de stockages, du matériel de pesée, de contrôle qualité, d’entretiens de l’unité de production et d’installation électrique.



Où s'approvisionner :

Dans certains pays africains il existe des solutions locales de fourniture d’équipement. Bien entendu il faut se rassurer que le fournisseur à une réelle expérience dans le domaine. On peut trouver les matières premières auprès des producteurs de matière grasse ou auprès des entreprises de commercialisation des intrants chimiques. On peut également s’approvisionner dans les pays d’Europe, mais aussi en Indonésie et en Chine. Les offres dépendent du process de production. En Chine, on trouve plus de ligne de finition c’est-à-dire des productions à partir des paillettes de savon. Cette solution suppose d’importer du savon préfabriqué pour faire fonctionner son unité de production.



Comment trouver des clients :

Les clients se trouvent en milieu urbain et en milieu rural. Les boutiques de quartier, les ménages et les services d’entretien sont une grande clientèle pour commercialiser du savon lessive.

A quel moment/volume devient-on rentable :

En partant de la production d’un savon par le procédé mi cuit, la réalisation de 29 Kg de savon coûte 26,68 € soit 0,19 € pour la production d’un savon de 200g, commercialisé à 0,30 € sur le marché.

La réalisation de 5kg de savon par le procédé à froid coûte 5,83 € soit 0,23 € pour la production d’un savon de 200g, commercialisé à 0,30 €.

A l’échelle industrielle, la production devient rentable à partir d’un minimum de 150 tonnes.

Plus d’informations : Campus Bellomar

Aïsha Moyouzame