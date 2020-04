Créer une mini-laiterie

(Agence Ecofin) - En Afrique, la demande de produits laitiers augmente. Une part importante de lait consommés dans les zones rurales d’Afrique subsaharienne est fabriquée localement. La contribution des produits laitiers à la sécurité alimentaire et l'inclusion des producteurs dans les chaînes de valeur deviennent des enjeux majeurs. Cependant, les laiteries ont des difficultés à s'approvisionner en lait local en termes de volume, de régularité et de qualité. Mais le potentiel de production pourrait être valorisé par le soutien aux entreprises locales de transformation de lait. Voici quelques astuces utiles pour réussir un projet de mini-laiterie.

Les connaissances nécessaires

La mini-laiterie transforme du lait et maîtrise un savoir-faire qui recouvre plusieurs aspects : les procédés de fabrication, le contrôle de la qualité aux différentes étapes, la connaissance et le respect de l'hygiène lors de la transformation et du stockage.

Comment apprendre ?

Bon nombre de mini-laiteries connaissent des problèmes dès le départ parce que le personnel ne maîtrise pas suffisamment les procédés de transformation. L'équipe doit avoir des compétences techniques, commerciales et de gestion pour mener à bien le projet. Pour cela, une première expérience ou une connaissance du secteur laitier est indispensable. Une formation adaptée pour combler certaines lacunes est également un atout pour réussir.

Quel matériel ou équipement ?

L’équipement de base comprend : un site de transformation, une filtreuse, un mélangeur et écrémeuse manuelle, des marmites, des bidons, des fourneaux, des thermo-soudeuses, une chaîne de froid, un pasteurisateur à gaz, le matériel de collecte et de transport, d’ensachage.

Quel budget pour se lancer ?

La transformation requiert l'acquisition d'un local et de matériels. Pour un début, on peut installer un site chez soi. La transformation de produits laitiers peut s'effectuer avec peu de moyens. Les équipements requis sont simples et de petite capacité pour une très petite entreprise. L'investissement en matériels d'une mini-laiterie varie de 500 000 à 5 000 000 FCFA selon les produits fabriqués, les volumes transformés, les options d'achats (local, matériel importé), et la modernité des équipements.

Ou s’approvisionner ?

Pour produire, l'entreprise a besoin de matière première. La mini-laiterie peut fonctionner à partir de lait local ou de poudre de lait disponibles dans les fermes et les marchés locaux. Ces deux matières premières sont utilisées de manière complémentaire. L'utilisation dépend du contexte dans lequel se situe l'entreprise : disponibilité de lait local et facilité de collecte, demande spécifique de consommateur pour du lait local.

Comment trouver des clients ?

En phase de démarrage, il est souhaitable de pratiquer des prix promotionnels sur une durée de trois mois. Même si l'on perd du bénéfice, cela permet de faire connaître le produit. Ensuite, les prix augmentent progressivement au fur et à mesure de la notoriété des produits.

A quel moment/volume devient-on rentable ?

Il n'est pas facile d'estimer la quantité de lait utilisable pour la laiterie. Il est préférable de débuter l'activité avec des produits demandant à la fois peu de savoir-faire tout en ayant un débouché important (lait pasteurisé, yaourt, lait caillé). Cela permet de démarrer rapidement une activité même si cette stratégie implique une confrontation forte avec la concurrence.

Aïsha Moyouzame