Afrique : il est nécessaire et urgent d’accroitre et de réorienter la finance climatique (BAD)

(Agence Ecofin) - Le financement climatique pour l’Afrique est trop faible, déplore la Banque africaine de développement (BAD). Lors du symposium sur le changement climatique et la croissance verte qui s’est tenu à Abidjan, l’organisation a déploré le fait que seulement 3% de la finance climat aille au profit du continent.

Dans le même temps, 14% de la population mondiale vivant dans la région de l’Afrique subsaharienne est extrêmement vulnérable aux changements climatiques. De plus le continent abrite 4 des 5 pays considérés comme les plus vulnérables aux changements climatiques au monde.

Les pays de la région consacrent environ 2% de leurs PIB aux secours en cas de catastrophes naturelles. Mais pour Anthony Nyong (photo), le directeur du département du changement climatique et de la croissance verte à la BAD, il faut changer de paradigme dans l’allocation des ressources en passant de l’aide d’urgence à la prévention des risques.

« A l’échelle internationale, 12% seulement des fonds destinés à la gestion des risques de désastres sont investis dans la réduction et la prévention des risques tandis que 88% sont affectés à des interventions d’urgence.», a affirmé le responsable. Avant de prévenir : « cela n’est pas durable et nécessite des efforts coordonnés pour focaliser l’attention sur le renforcement de la résilience climatique afin de faire face à ces événements et de minimiser leurs impacts plutôt que de concentrer les efforts sur les interventions après une catastrophe».

Gwladys Johnson Akinocho