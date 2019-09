Côte d’Ivoire : la tour R+20 du Conseil de l’Entente, à Abidjan Plateau, sera construite par le groupe marocain Alliances

(Agence Ecofin) - Selon le quotidien de Casablanca, L’Economiste, c’est le promoteur immobilier marocain Alliances qui a décroché la construction du nouveau siège du Conseil de l'Entente, au quartier Plateau à Abidjan).

Le Conseil de l’Entente est une organisation sous-régionale qui comprend le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo, et qui vise à promouvoir l’intégration politique et économique de ses Etats membres.

La tour « R+20 » sera bâtie sur un terrain de 2088 m². Le programme entier s'étalera sur 32 600 m² construit, reparti en bureaux, commerces et restaurants, ou encore des parkings et locaux techniques. Le tout pour un budget d’environ 36 milliards FCFA.

«Nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la définition des besoins du client, la programmation, les études et la construction clé en main. Il s'agit du type de projet que nous voulons dupliquer sur toute la région. Nous sommes déjà en réflexion sur des parcelles à Abidjan et d'autres pays de la sous-région» a déclaré à l’Economiste, Youssef Kabbaj, DG délégué, en charge de l'international du groupe immobilier.