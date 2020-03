7 pays d’Afrique de l’ouest vont recevoir 379 millions $ de la Banque mondiale pour renforcer leur système statistique

(Agence Ecofin) - Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale a approuvé, le 26 mars, une enveloppe de 379 millions $ de crédits et de dons de son institution dédiée aux pays pauvres, l’Association internationale de développement (IDA), pour contribuer à l’harmonisation et au renforcement des systèmes statistiques dans sept (07) pays d’Afrique de l’ouest. Il s’agit du Burkina Faso, du Cap Vert, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Libéria, de la Sierra Leone et Togo.

Ce projet régional va principalement permettre d’accroître la demande de données de qualité et renforcer les capacités des bureaux nationaux de la statistique dans les pays bénéficiaires. Parmi les activités prévues figurent notamment l’harmonisation des méthodes de la Commission de la CEDEAO ; une production accrue de données économiques et sociales vitales, y compris sur la démographie et la pauvreté, les comptes nationaux et les prix ; l’optimisation de certaines statistiques administratives ; le renforcement des capacités et la diffusion des données ; et des réformes institutionnelles.

Le projet contribuera également à améliorer et moderniser les infrastructures matérielles et statistiques en appui à la réalisation des objectifs fixés.

L’HISWA s’inscrit dans le cadre de la Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA2), une initiative continentale conçue pour remédier aux insuffisances des systèmes statistiques et soutenir le déploiement du programme d’intégration régionale de l’Afrique.

Il soutient également la mise en œuvre de la stratégie régionale de la CEDEAO pour la période 2019-23, qui cherche à renforcer les niveaux de vie des populations dans ses pays membres.