Bénin: la Banque islamique de développement accorde 69 millions $ pour la construction de logements sociaux

(Agence Ecofin) - Le Bénin bénéficiera d’un appui financier de 40,76 milliards de francs CFA (69 millions $) de la part de la Banque islamique de développement (BID), a-t-on appris cette semaine de plusieurs sources locales. L’accord a été signé, le 17 octobre dernier, en marge des assemblées Banque mondiale/FMI à Washington.

L’accord porte sur un prêt direct de 9,9 millions $ et un financement par vente à tempérament d’un montant de 59,2 millions $. Il permettra la construction de 2 145 logements sociaux avec les infrastructures secondaires de base associées (réseau de drainage d'eau, éclairage de rues, réseau d'eau potable) dans la commune d'Abomey-Calavi, à quelques kilomètres au nord de Cotonou.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement des services sociaux de base et de la protection sociale. Celui-ci, dans le sillage du programme d’action 2016-2021 du gouvernement béninois, vise à accroître l'accès des ménages à revenus moyens et faibles à un logement décent à un coût abordable, promouvoir de nouvelles méthodes de production et de construction de logements sociaux et économiques, créer des emplois au niveau national et stimuler les activités économiques dans la Commune d'Abomey-Calavi.

Moutiou Adjibi Nourou