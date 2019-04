Le gouvernement norvégien prescrit le digital et les énergies renouvelables au centre des attentions du Norfund

(Agence Ecofin) - Le ministre norvégien Dag-Inge Ulstein, en charge du développement international, a récemment confié que le digital et le secteur des énergies renouvelables devraient constituer des cibles majeures des futures interventions du fonds souverain norvégien (Norfund) sur le continent africain.

Pour le responsable norvégien, les technologies associées à la finance représentent un potentiel énorme pour faciliter l’inclusion financière dans un certain nombre de pays pauvres. Il a souligné qu'il était important de garder les yeux ouverts pour de nouvelles opportunités dans ce secteur.

Il n’est cependant pas question d'aide au développement, mais d'investissements à impact, avec comme but ultime, trouver plus d'emplois aux 70% des populations africaines âgées de moins de 40 ans. Entre 2003 et fin 2018, le Norfund s'est engagé dans près de 81 projets en Afrique subsaharienne, pour un montant total de 13,3 milliards de couronnes norvégiennes (environ 1,5 milliard $).

Le secteur financier a bénéficié de 17 interventions du fonds, pour un montant global de 692,5 millions $. Celui des énergies renouvelables a reçu un montant global de financement de 219,3 millions $. Le fonds qui doit demeurer rentable, a décidé récemment de se retirer de tout projet en rapport avec les énergies fossiles.

Idriss Linge