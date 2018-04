Ethiopie : 57 millions $ pour la rénovation de l’Africa Hall, le berceau de l’Union africaine

(Agence Ecofin) - La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et l’Ethiopie ont signé le 13 avril 2018, un accord en vue de la rénovation de l’Africa Hall, le berceau de l’Organisation de l'unité africaine (OUA), devenue l’Union africaine (UA).

Portant sur un montant total de 57 millions $, cet accord marque le début des travaux de rénovation permettant ainsi de moderniser les installations du site, selon les normes internationales. Le projet de rénovation devrait être terminé d’ici à 2021.

Selon la Secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, ces travaux transformeront l’Africa Hall en un site de pointe rajeuni, tout en contribuant également à la préservation et à la restauration des valeurs historiques et culturelles ancrées dans son architecture. Permettant ainsi de servir plus de citoyens africains qu'auparavant.

« Il ne s'agit pas seulement de signer un quelconque document, c'est une continuation de l’histoire que la famille des Nations Unies a avec le Gouvernement éthiopien, que le continent africain a avec l’Ethiopie.», a-t-elle indiqué.

Pour sa part, la Ministre éthiopienne des affaires étrangères, Hirut Zemene Kasa, a déclaré que « nous célébrons plus de 60 ans de service qu’Africa Hall a donné au continent africain ; le projet encouragera les jeunes africains à en apprendre davantage sur leur histoire, en particulier la décision prise par les dirigeants panafricains de travailler ensemble et d’avoir parlé d’une seule voix pour la création de l'OUA ».

A noter que l’Africa Hall qui fait office de siège de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, a été construit entre 1959 et 1961 et inauguré par l’empereur Hailé Sélassié I, le 26 février 1961.