Le Cameroun énonce les 5 causes majeures de la faible rentabilité des entreprises publiques

(Agence Ecofin) - Dans un document annexé à la loi de Finances 2021, le gouvernement camerounais estime que les 44 entreprises qui constituent son portefeuille, ont cumulé, sur la période 2017-2019, des pertes globales de 224 milliards de FCFA. Il relève 5 causes majeures à ce déficit.

Le gouvernement camerounais a analysé la rentabilité économique de 38 entreprises publiques, sur les 44 qui constituent son portefeuille. « L’exercice 2019 est caractérisé par une détérioration de la rentabilité financière des entreprises publiques. En effet, le taux de rentabilité financière s’établit à -14,5%, soit 6,5 points de moins qu’en 2018. Depuis l’exercice 2017, cette rentabilité est plombée par la situation structurellement déficitaire de ces entreprises ».

Afin d’expliquer la faible rentabilité des sociétés du portefeuille de l’État, le document sus-mentionné énumère cinq causes majeures. Il s’agit notamment de l’absence d’innovation technologique ; la présence dans l’outil de production des immobilisations non productives et non nécessaires à l’exploitation ; l’absence des économies d’échelle et une structure pléthorique de coûts, dont notamment la masse salariale qui constitue une composante majeure des charges de ces entreprises ; un besoin en fonds de roulement toujours important, lié au déséquilibre de la structure financière des entreprises publiques ; une stratégie marketing peu efficace, voire moribonde.

Au demeurant, ces faiblesses ne sont pas transposables à l’ensemble des entreprises relevant du portefeuille de l’État, puisqu’un certain nombre d’entre elles s’en sort plutôt bien en matière rentabilité économique. « Sur 38 entreprises publiques analysées, 23 affichent une rentabilité économique positive en 2019 », apprend-on.

Mais, souligne le gouvernement dans le document annexé à la loi de finances 2021, « (…) globalement, l’État actionnaire ne dégage pas une rentabilité sur ses investissements en actions, situation due en grande partie aux faibles performances économiques des entreprises publiques, ainsi qu’à une mauvaise politique financière implémentée par ces dernières », apprend-on.

Brice R. Mbodiam