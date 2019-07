Le Nigeria essaie de baisser les prix de rachat d’électricité de 14 centrales solaires de 1 075 MW de capacité totale

(Agence Ecofin) - Le gouvernement nigérian essaie d’obtenir des développeurs de centrales solaires, une baisse des tarifs de rachat d’électricité, révèle PV Magazine. Les investisseurs concernés sont ceux avec lesquels le pays a signé en juillet 2016, des accords pour l’implantation de centrales solaires photovoltaïques d’une capacité globale de 1 075 MW. Il s’agit en tout de 14 projets logés dans le Nord du pays et ayant une capacité comprise entre 50 et 100 MW.

Selon les sources du média auprès de la Banque africaine de développement (BAD), le gouvernement considère que les prix convenus, il y a trois ans, sont trop élevés et désire obtenir leur diminution par les producteurs. En retour, il offrira des garanties financières plus solides, fournies par la BAD et la Banque mondiale afin de prévenir tout éventuel défaut de paiement.

La construction de ces centrales entre dans le cadre des plans gouvernementaux visant à mettre en place 2 GW de centrales d’énergies renouvelables d’ici 2020.

Gwladys Johnson Akinocho