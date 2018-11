Le capital-risqueur Energy Access Ventures réalise un investissement dans le secteur des énergies durables au Zimbabwe

(Agence Ecofin) - Zonful Energy, une firme qui fournit des solutions d’énergie durables à l’instar des systèmes domestiques solaires, aux ménages hors réseau au Zimbabwe a levé des fonds auprès d’Energy Access Ventures (EAV).

Cette société de capital-risque cible des entreprises en phase de démarrage et ayant pour principale activité la mise en place de technologies et de solutions dans le secteur des énergies. Le montant investi ainsi que les parts acquises par le capital-risqueur n’ont pas été dévoilés.

La ressource obtenue par Zonful servira à renforcer son équipe principale, à diversifier ses offres de produits et à financer la distribution de l’énergie solaire à près de 10 millions de personnes hors réseau au Zimbabwe.

« Nous sommes ravis de travailler avec EAV, qui partage nos valeurs et notre ambition. Leur investissement et leur valeur ajoutée nous permettront d’intensifier nos efforts de distribution de l’énergie au Zimbabwe et nous permettra d’améliorer durablement le niveau de vie de millions de Zimbabwéens tout en réduisant les émissions de CO2 d’au moins 3 millions de tonnes au cours des cinq prochaines années », a affirmé William Ponela, fondateur de Zonful.

Plusieurs entreprises ont intégré le portefeuille d’EAV au cours de ces dernières années. Il s’agit entre autre de PayGo Energy, une entreprise kényane qui développe et commercialise des compteurs intelligents qui surveillent la consommation de gaz.

La Fintech Port It Global qui fournit des services de paiement par point de vente ou encore SunCulture qui conçoit et distribue des systèmes d’irrigation fonctionnant à l’énergie solaire font également partie du réseau d’entreprises d’EAV.

Chamberline Moko