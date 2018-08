La SFI a financé à hauteur de 2 milliards $ des projets en Afrique du Nord et au Moyen-Orient au cours de l’exercice 2018

(Agence Ecofin) - Pour l’exercice 2018, clôturé le 30 juin dernier, la Société Financière Internationale (SFI), filiale du groupe de la Banque mondiale en charge du secteur privé dans les pays en développement, affirme avoir réalisé des investissements de l’ordre de 2 milliards $ en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Cette institution financière a apporté directement 1 milliard $ et a mobilisé auprès d’autres investisseurs la somme de 1 milliard $ pour financer des entreprises évoluant dans le secteur privé. Au total, 119 000 emplois ont été créés et 2,9 millions de personnes ont bénéficié de soins de santé grâce à ces ressources.

Les entreprises évoluant dans le domaine des énergies simples et renouvelables, les startups à fort potentiel technologique ont été les principaux bénéficiaires de ces financements. La SFI a injecté 653 millions $ dans le cadre d’un projet de construction de panneaux solaires en Egypte, elle a fourni 269 millions $ à un opérateur de téléphonie mobile en Iraq, pour ne citer que ces projets.

« Grace à la contribution de la SFI, de la Banque mondiale, et de certaines institutions financières de développement, nous avons battu un nouveau record au cours de l'exercice 2018 dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord », a affirmé Mouayed Makhlouf, directeur régional de la SFI pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Pour le prochain exercice, celui de 2019, la filiale du groupe de la Banque mondiale indique qu’elle poursuivra ses investissements dans le secteur des énergies renouvelables, qu’elle accompagnera les jeunes entrepreneurs qui innovent et continuera de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), surtout celles dirigées par des femmes.

Malgré ces réalisations, il faut noter que les projets du secteur privé financés par la SFI n’ont pas toujours fait l’unanimité au sein des ONG de protection de l’environnement.

Greenpeace et Environmental Defence Fund avaient critiqué cette institution pour son soutien à des projets pétroliers et gaziers qui causaient des dommages importants sur l’environnement. L’institution assure avoir fait évolué ses principes d’environnement et de gouvernance depuis lors.

Chamberline Moko