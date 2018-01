La Banque mondiale envisage d’investir 7,5 millions $ dans le 2e fonds I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE II)

(Agence Ecofin) - Le fonds IPAE 2, lancé et géré par le groupe d’investissement d’impact dédié aux PME d’Afrique subsaharienne, Investisseurs et Partenaires (IPAE), pourrait recevoir l’appui d’un investisseur institutionnel de taille à savoir le groupe de la Banque mondiale.

La Société Financière Internationale (branche de la Banque mondiale en charge du secteur privé) examine la possibilité d’y injecter 7,5 millions $. L’institution agira pour son propre compte et aussi en sa qualité d’agence exécution du guichet mis en place conjointement avec l’agence multilatérale de garantie des investissement (MIGA), qui soutient certains projets dans des pays classés comme « en difficulté ».

Le Fonds IPAE 2 a été lancé en décembre 2017, avec un premier closing à 50 millions d’euros. Doté à terme de 80 millions d’euros, il va investir en fonds propres et quasi fonds propres, en position minoritaire, dans 30 à 40 startups et entreprises situées en Afrique Subsaharienne et dans l’Océan Indien.

Son objectif est de contribuer au développement d’un secteur privé durable et performant dans les pays où il intervient. IPAE 2 vise également à s’implanter en Afrique de l’Est en créant un hub d’investissements depuis Nairobi, pour opérer dans l’ensemble de la sous-région.

Chamberline Moko