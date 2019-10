La Chine veut accroître sa coopération avec le Kenya dans le développement de l’économie numérique

(Agence Ecofin) - La Chine, le principal partenaire commercial du Kenya, veut renforcer la coopération avec le pays d’Afrique de l’Est dans le secteur des technologies de l’information et de la communication. Guo Ce, le conseiller économique et commercial de l'ambassade de Chine au Kenya, l’a souligné lors du Symposium Chine-Kenya, tenu le 24 octobre dernier à Nairobi.

Au cours de cet évènement, auquel ont pris part de nombreux regroupements économiques et professionnels chinois, Zhao Hui (photo), la secrétaire générale de la Fédération des sociétés Internet de Chine (CFIS), a affirmé que la Chine a toujours exprimé un grand intérêt pour la coopération avec le Kenya, qui affiche de bons résultats dans le développement de l'économie numérique et dans le domaine du cyberespace.

Elle a révélé que la CFIS prévoit d'ailleurs de mettre en place une plateforme de communication pour les entreprises de Chine et du Kenya, afin de promouvoir l'amélioration continue de l'industrialisation numérique Chine-Kenya.

Jacqueline Sigu, la responsable du programme de développement des comtés et des petites et moyennes entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie du Kenya, a déclaré que la Chine est un partenaire idéal pour le pays dans le secteur des TIC, au regard de sa position de leader mondial des innovations numériques. Elle a affirmé que les entreprises kenyanes pourraient tirer des leçons de l’expérience chinoise, pour s'adapter aux conditions locales et contribuer à consolider le statut du pays comme plaque tournante régionale des TIC en Afrique de l'Est.

Selon Xinhua, la valeur du secteur des TIC au Kenya, portée par la croissance de l’économie numérique, a augmenté de 12,9 % en 2018. Et le nombre total d’abonnements Internet actifs s’élevait déjà à 45,7, en décembre 2018, avec 47,9 % en haut débit.

Lire aussi :

26/07/2019 - Le Kenya exprime à son tour sa confiance en Huawei, comme l’Afrique du Sud