Conakry Terminal fait don de matériels agricoles a 2 groupements féminins

( BOLLLORE) - Le jeudi 16 septembre 2021, Conakry Terminal, opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry et filiale de Bolloré Ports a procédé à la remise des matériels agricoles aux groupements féminins Lanféma et Yètèmali dans la commune rurale de Koba Bassengue (Préfecture de Boffa). Plus de 350 personnes dont 230 femmes sont bénéficiaires de ce don.

Composé d’outillage tels que les brouettes, motopompes, arrosoirs, coupecoupes, houes, pioches, râteaux et d’autres intrants utiles à la consolidation des puits d’eau potable, des canaux d’irrigation et à la protection des récoltes, ce don a été remis aux différents groupements en présence du Président du district, Monsieur Mohamed Diste CAMARA, du Sous-Préfet Adjoint ainsi que de plusieurs notabilités.

« Nous sommes plus que satisfaits par la réception de ces matériels agricoles de la part de Conakry Terminal. J’affirme que ce geste nous va droit au cœur. Ces matériels nous permettront de renforcer nos capacités notamment en sylviculture et en maraîchage. Cela ne peut qu’aboutir qu’à l’amélioration de nos conditions de vie parce que nous aurons des revenus nous permettant de mieux vivre. Conakry Terminal vient de résoudre le plus grand de nos soucis en nous octroyant ce don. Nous ne pouvons que le remercier pour son engagement responsable en faveur de nos 2 groupements », a exprimé Mme affirme Mama Camara, l’une des bénéficiaires.

« Cette action solidaire s’inscrit dans le cadre des engagements RSE de Bolloré Ports auprès des communautés riveraines de nos sites d’implantation. Nous encourageons les initiatives dans le cadre de l’agriculture vertueuse comme la sylviculture, le maraîcher, etc. Surtout quand il s’agit des femmes bénéficiaires du projet. » a déclaré Emmanuel MASSON, Directeur Général de Conakry Terminal.

Cette action solidaire vient s’ajouter à plusieurs autres déjà réalisées par Conakry Terminal en faveur des communautés riveraines des sites d’implantation de l’entreprise. Conakry Terminal poursuit son engagement par la concrétisation des actions similaires qui verront très prochainement le jour.

À propos de Conakry Terminal

Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports, est opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry depuis 2011. L’entreprise a investi plus de 1 500 milliards de Francs guinéens (145 millions d’euros) pour moderniser les infrastructures et les systèmes d’information, renouveler le matériel de manutention des navires ainsi que les conteneurs. Certifié ISO 9001 : 2015, Conakry Terminal participe également aux objectifs de Bolloré Transport & Logistics en Guinée pour contribuer au développement économique du pays à travers ses activités mais aussi via la formation de ses collaborateurs. Conakry Terminal mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires. www.bollore-ports.com