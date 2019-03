Malawi : Mkango Resources obtient un financement de 7 millions £ pour l’étude de faisabilité Songwe Hill

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Mkango Resources a annoncé jeudi que son partenaire Talaxis Ltd a investi 7 millions £ supplémentaires dans sa filiale détenant le projet de terres rares Songwe Hill, au Malawi. Les fonds seront utilisés pour financer l’étude de faisabilité du projet, qui devrait être achevée en 2020.

Selon les termes de l’accord conclu entre les deux parties, cet investissement de Talaxis lui permet de faire passer sa participation dans la filiale, Lancaster Exploration, de 20 % à 49 %. Mkango détiendra les 59 % restants.

Une fois l’étude de faisabilité terminée, Talaxis pourra exercer une option pour acquérir 26 % d’intérêts supplémentaires dans le projet. Pour cela, elle devra arranger le financement du développement.

« Mkango occupe une position unique dans le secteur des terres rares, avec un projet à un stade avancé dans une juridiction favorable et un partenariat stratégique solide avec Talaxis qui lui fournit les moyens financiers et le réseau de relations en Asie et ailleurs pour mener à bien son projet», a commenté William Dawes, PDG de la compagnie.

Mkango Resources prévoit de commencer la production au Malawi, en 2020.

