Mauritanie : Sterling Energy met fin à l’accord de financement sur le pétrole de Chinguetti

(Agence Ecofin) - En Mauritanie, le pétro-gazier britannique Sterling Energy Plc a annoncé avoir mis fin à l’accord de financement du champ pétrolier Chinguetti, situé à 70 km au large des côtés.

Pour rappel, cet accord avait été signé depuis 2004 entre la société, le gouvernement mauritanien et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (SMHPM).

La fin du financement sur Chinguetti survient alors que la cessation de la production et la suspension temporaire des puits (TWS) y est prévue pour le premier ou le deuxième trimestre de 2018, conformément à la procédure de déclassement et d’abandon (A&D) du site. La première phase de cette procédure est la cessation de la production et la deuxième est le bouchage final (P&A) qui aura lieu soit l’année prochaine, soit en 2020.

Pour rappel, Sterling Energy n'a pas de participation directe dans Chinguetti, mais en vertu de l'accord de financement, elle partage, avec SMHPM, les revenus et les coûts liés à la participation de 12% détenue par SMHPM sur le périmètre.

En effet, Chinguetti qui est entré en production depuis février 2006 et qui génère environ 8000 b/j, n’est plus rentable au regard du contexte actuel du marché. Pour preuve, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, Sterling y a enregistré une perte de 2 millions de dollars et une autre perte de 0,97 millions de dollars au 30 septembre 2017. La société a précédemment déclaré que la valeur future des coûts de démantèlement de Chinguetti s'élevait à 31,4 millions de dollars et qu’elle s’engage à verser cette somme au gouvernement.

Après le paiement, il ne restera à Sterling que des réserves de liquidités d'environ 48,9 millions de dollars. Son directeur général, Eksil Jersing a déclaré que la compagnie sortira du pays à la suite de ce paiement.

Comme l’indique le portail d’informations économiques London South East, après l’annonce de la fin du financement, le titre Sterling a reculé de 1,4% à 13,90 pence par action vendredi, sur AIM.

