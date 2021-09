RDC : la Chine investit 240 millions $ pour participer à l’exploitation du lithium de Manono

(Agence Ecofin) - Avec le cuivre et le cobalt, le lithium est l’une des ressources dont dispose la RDC pour jouer un rôle d’importance dans la transition énergétique en cours. Conscients de ce potentiel, les investisseurs chinois sécurisent son approvisionnement.

En RDC, AVZ Minerals vient de conclure un accord d’au moins 240 millions $ pour la construction du projet de lithium Manono. C’est l’annonce faite le 27 septembre par la compagnie minière australienne, qui précise que le nouvel investisseur est Suzhou CATH Energy Technologies, une entité chinoise détenue par le milliardaire Pei Zhenhua et sa compagnie Contemporary Amperex (CATL).

Selon les termes de l’accord, CATH prendra un intérêt de 24 % dans le projet Manono en échange de son investissement initial, ce qui laisse AVZ Minerals comme actionnaire majoritaire avec 51 %, le reste des intérêts étant détenu par l’Etat congolais, via la société Cominiere. Par ailleurs, en tant que partenaire du projet, CATH apportera sa quote-part du reste du capital initial nécessaire à la construction de la mine de lithium Manono, et des dépenses supplémentaires pour agrandir le projet.

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec quelqu’un du calibre de M. Pei et de CATL qui ont tous deux la capacité financière, l’expertise technique et la crédibilité au sein de l’industrie de la conversion du lithium et des batteries lithium-ion pour compléter le projet de classe mondiale Manono », a commenté Nigel Ferguson, DG d’AVZ.

