African Guarantee Fund célèbre la journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises

(AFG ) - African Guarantee Fund (AGF) est fier de se joindre à toutes les parties prenantes mondiales pour célébrer la journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises. AGF souhaite remercier particulièrement tous les acteurs qui contribuent à l’essor des PME en Afrique, vu son rôle primordial dans leur développement.

L’objectif de est d’aider le secteur privé, principalement les African Guarantee Fund (AGF) petites et moyennes entreprises (PME), à jouer le rôle de moteur de la croissance. En supprimant le principal obstacle qui constitue le déficit de financement, AGF permet aux PME de développer leur croissance et d’être une source d’emplois, de compétences et de création de richesses, ce qui en retour, contribue à réduire la pauvreté sur tout le continent.

AGF offre des garanties en partageant les risques pris par les institutions financières partenaires, qui servent de catalyseur pour débloquer des ressources afin de financer les activités des PME. Ceci est possible grâce à la mise à disposition de ces trois produits : les garanties de prêt, de levée de fonds et d’investissement en fonds propres, aux institutions financières en vue de l’octroi de prêts aux PME. En outre, AGF apporte une aide en renforcements de capacités, à la fois des institutions financières partenaires et des PME. Cela améliore la capacité des institutions financières partenaires à évaluer correctement les risques des PME, tandis qu’elles renforcent leur capacité d’accéder plus facilement au financement.

Depuis sa création, AGF a émis près de 1 milliard USD de garanties qui ont été exploitées par ses institutions financières partenaires pour fournir environ 2 milliards USD de financement aux PME. Sur ce montant, 1,3 milliard USD ont déjà été versés aux petites et moyennes entreprises de 40 pays d’Afrique. Cela a permis à plus de 20 000 PMEs de divers secteurs d'accéder à des financements dans lesquels les femmes entrepreneures détiennent 30%, tandis que les jeunes possèdent 60% des entreprises soutenues.

Il convient de souligner qu'il s'agit d'une catégorie de PME qui seraient autrement freinées sur le marché financier en raison du manque de garanties suffisantes requises par la plupart

des institutions financières.

African Guarantee Fund (AGF) a également contribué à la réalisation de l’objectif mondial de l’action pour le climat en faveur du développement durable, en facilitant le financement des PME qui investissent dans des entreprises vertes. Cela est possible grâce au fonds de garanties vertes d’AGF. À ce jour, 11% du portefeuille d’AGF contribue à réduire les effets du changement climatique.

AGF est convaincu que les PME, bien financées, peuvent stimuler la croissance économique des pays africains.

African Guarantee Fund (AGF) a obtenu la note ‘AA-’ (très forte) par l’agence de notation Fitch Ratings