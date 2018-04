La Suède investit 14,7 millions $ dans un fonds énergétique ciblant l’Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - Swedfund, une institution financière suédoise qui soutient des entreprises en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe de l’Est, a investi 126 millions de couronnes suédoises (14,7 millions $) au sein d’Evolution II, un fonds d’investissement axé sur l’approvisionnement en énergie propre et durable en Afrique subsaharienne.

Grâce à ces ressources financières, Evolution II projette d’investir dans des projets d’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique en Zambie, en Ethiopie, au Nigeria et en Ouganda. Il sera question de développer, construire et exploiter des centrales produisant de l’énergie renouvelable dans ces quatre pays.

« L'accès à l'électricité est un facteur clé de la réduction de la pauvreté et de la création d'emplois, c’est la raison pour laquelle chez Swedfund nous investissons dans ce domaine pour satisfaire aux besoins de quelques 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui n’ont pas accès à l’électricité », a indiqué Maria Håkansson, CEO de Swedfund

Plusieurs autres institutions financières européennes et africaines à l’instar de la Banque Africaine de développement (BAD) ont participé aux cotés de Swedfund à cette mobilisation de ressources qui cible un closing à 233,5 millions $.

Rappelons que, depuis le début de l’année, Swedfund s’est démarqué par une intense activité. L’institution financière a accordé un prêt de 10 millions $ à Access Bank au Nigéria pour soutenir les entreprises agricoles du pays. Les fonds d’Advanced Finance & Investment Group (AFIG) et le deuxième fonds de Catalyst Investment ont également bénéficié de son appui à hauteur de 10 millions $ chacun.

Chamberline Moko