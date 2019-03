Bamboo Capital et Moeda Seed Bank s’associent au Togo pour lancer un fonds d’impact qui allie finance classique et  cryptomonnaies

(Agence Ecofin) - Le gouvernement togolais, Bamboo Capital Partners, une plateforme de private equity, et Moeda Seeds Bank, une fintech brésilienne spécialisée dans la micro-finance, ont lancé BLOC, un des premiers fonds d’impact basé sur la finance mixte.

L’initiative vise à mobiliser 100 millions d’euros des secteurs privés et publics, pour financer exclusivement les entreprises qui utilisent les nouvelles technologies disruptives, en particulier la Blockchain, pour améliorer les secteurs de l'énergie, de l'éducation, de la distribution de biens de grande consommation et de l'inclusion financière.

« BLOC s'appuiera sur l'expertise technologique de Moeda pour fournir, via sa blokchain qui offre assez de transparence aux investisseurs, une traçabilité complète de leurs investissements. Elle innovera en acceptant et en investissant à la fois dans des monnaies fortes (EUR, USD) et dans les cryptomonnaies, en utilisant une plate-forme KYC pour convertir ces dernières en EUR ou USD. », a précisé la fintech lusophone depuis Kigali.

Si les engagements de départ de Lomé et de Moeda, estimés à 10 millions d’euros ont permis de mettre le fonds en orbite, c’est Bamboo qui se chargera de sa gestion, apprend la plateforme d’investissement, qui avait déjà permis en octobre au géant français EDF de s’offrir 50% de BBOXX au Togo.

«L’approche de financement mixte de BLOC va catalyser les investissements afin d’avoir un impact durable dans certaines des régions les plus pauvres du monde », a déclaré Florian Kemmerich, associé directeur de Bamboo, estimant que le nouveau fonds couvrira l’ensemble des pays en développement notamment le Togo.

Pour Cina Lawson (photo), ministre des Postes, de l'Économie numérique et des Innovations technologiques du Togo, BLOC est « pleinement en ligne avec le troisième pilier de son plan de développement national qui vise à consolider le développement social et à renforcer le mécanisme d'inclusion. »

« BLOC est le véhicule d'investissement idéal pour attirer les entreprises internationales les plus innovantes qui développent des solutions technologiques susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations du Togo et de toute l'Afrique. », poursuit-elle.

Pour la dirigeante, l’écosystème togolais devrait trouver son compte dans le nouveau dispositif portés aux fonds baptismaux ce 25 mars. « Il servira également à soutenir les entreprises locales impliquées dans les TIC, les entrepreneurs à faire croître leurs entreprises, en leur fournissant du capital et de l'expertise technologique. », a indiqué Mme Lawson.

