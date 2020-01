La Tunisie a signé un accord avec l’Inde pour l’installation d’un centre d’innovation TIC dans le pays

(Agence Ecofin) - Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a effectué une visite de travail en Tunisie du 22 au 23 janvier 2020. Au cours de ce voyage, un protocole d'accord a été signé entre les deux gouvernements pour la mise en place à Tunis d'un Centre indo-tunisien pour l'innovation dans les TIC.

Le protocole d’accord a été signé par l'ambassadeur de l'Inde en Tunisie, Puneet R. Kundal, représentant le gouvernement indien, et Mohamed Ali Nerjri, le directeur général de Smart Tunisian Technopraks, représentant la République tunisienne. C’était en présence du ministre tunisien des Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, et son homologue indien.

Selon l’ambassade de l’Inde à Tunis, « le protocole d'accord décrit la coopération entre le gouvernement de la République de l'Inde et le gouvernement de la République tunisienne dans leurs efforts pour soutenir l'accélération des entreprises et stimuler les interactions entre les écosystèmes d'innovation et d'entrepreneuriat des deux pays, visant à créer un lien durable entre les universités, les centres de formation dans les technologies avancées, les start-up et les petites et moyennes entreprises, en plus de l'amélioration de la viabilité des start-up par l'incubation et l'accompagnement systématiques ».

Le protocole d'accord entre la Tunisie et l’Inde rentre dans le cadre d’un accord plus large signé en 2016 par les deux pays pour le renforcement de leur coopération bilatérale dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) et de l'économie numérique.

