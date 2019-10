Tunisie : Ooredoo et Nokia annoncent un partenariat pour lancer la 5G

(Agence Ecofin) - La filiale tunisienne du groupe télécoms qatari Ooredoo et le fournisseur de solutions télécoms suédois Nokia annoncent un partenariat pour déployer un réseau central cloud natif et des services basés sur la technologie AirGile pour alimenter le réseau 2G/3G/4G actuel d’Ooredoo Tunisie, afin de préparer la transition vers la 5G.

Selon Hatem Mestiri (photo), le directeur technique d'Ooredoo Tunisie, ce déploiement va leur offrir de la flexibilité, de l'évolutivité et des capacités pour le haut débit mobile, l’Internet des objets, etc. « Cela nous permettra d'être plus agiles dans notre réponse aux besoins de tous, de la capacité vidéo aux services VoLTE. Et cela nous permettra d’offrir des services 5G avancés, tels que le support de l'automatisation industrielle et l'IoT, à mesure que ces technologies passionnantes arriveront sur le marché tunisien », a-t-il soutenu.

La nouvelle infrastructure centrale virtualisée permettra de réduire les coûts opérationnels, de stimuler la réactivité du réseau face à l’augmentation de la demande de données et de vidéos, et d’accélérer le développement de nouveaux services pour le marché de consommation et le marché des entreprises tunisiens. Le réseau central mobile cloud natif rendra les services plus abordables et réactifs face à la demande, tant du point de vue de la capacité que de l’offre plus rapide de services novateurs aux abonnés.

Ooredoo déploie le réseau central cloud natif pour être prêt à lancer la 5G sur le marché le moment venu. Le 20 décembre 2018, durant le 2e atelier sur la 5G et l'innovation, organisé par l'Agence nationale des fréquences (ANF) à Tunis, Anouar Maarouf, le ministre des Technologies, de la Communication et de l'Economie numérique, avait déclaré que les licences pour cette technologie seraient probablement lancées dans le pays en 2021.

