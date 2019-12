AFRO, monnaie africaine digitale de l’eau

(AFRO ) - Dans les missions que s’est donnée l’AFRO, s’inscrit l’amélioration du bien-être quotidien des habitants du continent africain. Nous l’avions déjà évoqué, mais aujourd’hui c’est une réalité, AFRO s’associe à deux entreprises pour garantir aux populations un accès simple et sécurisé à l’eau potable.

O’Claire et Sunwaterlife s’appuient sur des systèmes permettant de transformer les eaux non potables en eaux potables grâce à une ultra filtration. Ceci représente un enjeu crucial, il faut parfois parcourir plusieurs kilomètres et faire des heures de marche pour trouver un point d’eau mais sans certitude que cette eau ne soit pas contaminée.

AFRO est par conséquent la monnaie digitale panafricaine utilisée par ces systèmes pour permettre une sécurité optimale. Les tarifs seront adaptés aux populations des zones émergentes.

Nous sommes heureux que ce partenariat prenne vie car ces solutions permettront aussi l’essor de l’industrie locale grâce aux besoins d’entretien, d’analyses, de contrôle et de gestion réalisée par des locaux.

A PROPOS DE LA FONDATION AFRO

La Fondation AFRO est une Organisation Non Gouvernementale (ONG), basée à l’Ile Maurice. L’AFRO a été conçu en décembre 2016 par un groupe international d’économistes, d’experts en monnaie digitale, d’humanistes et de penseurs. L’AFRO est une monnaie digitale panafricaine apolitique et neutre mise à la disposition du continent africain et des pays qui le composent.

