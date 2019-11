BTP : Sippec inaugure un complexe industriel à 50 millions $ en Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - Le groupe Sippec (Société industrielle de produits plastiques et chimiques (Sippec) a procédé, le jeudi 21 novembre 2019, à l’inauguration de son complexe industriel réalisé à un coût de 30 milliards FCFA (environ 50 millions $).

Selon le ministre ivoirien du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, la Sippec contribue non seulement à renforcer l’offre du marché, avec des produits innovants, mais aussi et surtout à créer près de 600 emplois pour nos jeunes et nos femmes. Tout en ajoutant que « cet important projet est une contribution indéniable au développement du secteur de la construction et du BTP dans notre pays avec la mise sur le marché des produits divers tels que la peinture et les tuyaux en plastique ».

Quant à l’Administrateur général de la Sippec, Chour Hassan, il a fait savoir que la construction de ce complexe industriel va permettre de créer des milliers d’emplois, d’ici à 2025.

André Chadrak