Burkina Faso : Nordgold veut alimenter ses mines Bissa et Bouly avec de l’énergie solaire

(Agence Ecofin) - La compagnie minière russe Nordgold veut construire une centrale solaire photovoltaïque de 13 MW pour alimenter ses mines d’or Bissa et Bouly, au Burkina Faso. Deuxième producteur d’or du pays ouest-africain, la société a confié la construction de la nouvelle centrale à l’entreprise d’énergies renouvelables Total Eren et son partenaire Africa Energy Management Platform.

Selon les termes convenus, le consortium développera, financera, construira et exploitera la centrale ainsi qu’un système de stockage d’énergie, afin de réduire la consommation de carburant des mines d’environ 6,4 millions de litres et les émissions de CO 2 d’environ 18 000 tonnes par an. La centrale, dont la construction débutera bientôt pour s’achever au quatrième trimestre 2020, réduira la dépendance des deux opérations envers l’installation d’énergie thermique existante. Elle améliorera la sécurité de l’approvisionnement et réduira les coûts.

« En construisant cette nouvelle centrale solaire, non seulement nous améliorons l’efficacité de nos mines [...], mais nous contribuons également à rendre nos opérations au Burkina Faso beaucoup plus durables, tout en réduisant notre empreinte carbone », a commenté le PDG de Nordgold, Nikolaï Zelenski.

Nordgold exploite au Burkina Faso, en dehors de Bissa et Bouly, la mine Taparko. Si ses opérations dans le pays contribuent pour environ 40 % dans sa production annuelle, notons qu’elle est également présente en Guinée, en Russie et au Kazakhstan.

Lire aussi :

28/03/2019 - Nordgold a investi 145 millions $ dans ses opérations aurifères au Burkina en 2018