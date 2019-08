Afrique du Sud : l’UK Climate Investment injecte 17 millions $ dans 250 MW de parcs éoliens

(Agence Ecofin) - L’UK Climate Investment (UKCI) a annoncé l’investissement prochain de 17 millions $ dans des centrales éoliennes d’une capacité globale de 250 MW, dans les provinces sud-africaines de Northern Cape et de Western Cape. Les infrastructures bénéficiaires de cet investissement seront la centrale éolienne de Kangnas (140 MW) et celle de Perdekraal East (110 MW).

Ces projets devraient être finalisés, d’ici la fin de l’année 2020. Elles généreront ensemble, assez d’électricité pour alimenter 200 000 ménages et éviteront l’émission de 884 000 tonnes de CO 2 par an.

Les financements seront alloués au développeur de projet H1 Holdings via un mécanisme de financement visant à soutenir les entreprises d’émancipation économique des Noirs (BEE).

« Notre partenariat avec H1 Holdings appuie la transition enclenchée par le pays vers un nouveau mix énergétique, en promouvant un développement plus durable de l’économie nationale et en stimulant le développement économique dans les zones rurales », a affirmé Richard Abel, le directeur exécutif de l’UKCI

Gwladys Johnson Akinocho