Ouganda : 400 millions $ supplémentaires mobilisés pour le refinancement du barrage de Bujagali

(Agence Ecofin) - En Ouganda, un consortium d’institutions financières et de banques commerciales a annoncé avoir mobilisé 400 millions $ pour le refinancement des prêts ayant servi à la construction du barrage électrique de Bujagali. Le consortium regroupe la Société financière internationale, le Proparco, le FMO, le DEG, le CDC et les banques commerciales ABSA et Nedbank.

Ce nouveau financement permettra de réduire le service annuel de la dette du barrage, et ainsi, la réduction du coût de cession de l’énergie qui y est produite.

En effet, si l’inauguration de l’infrastructure en 2012 a permis une réduction significative de la dépendance du pays à l’énergie thermique, elle a également induit une hausse conséquente du tarif électrique national. Une situation engendrée selon les constructeurs de l’infrastructure par le service de la dette trop élevée.

La centrale d’une capacité de 250 MW a été construite à 902 millions $ dont 478 millions $ de dettes non encore payées. Son entrée en service a porté le tarif électrique du pays à 0,29$.

Après avoir envisagé dans un premier temps de la revendre, les autorités ont finalement décidé de refinancer sa dette de manière à alléger le poids du service de la dette afin de rendre possible une baisse du coût de cession de sa production.

Gwladys Johnson Akinocho