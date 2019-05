Bamboo Capital Partners et l’Alliance Smart Africa s’unissent pour soutenir les start-up TIC d’Afrique

(Agence Ecofin) - La plateforme d’investissement à impact, Bamboo Capital Partners, a signé un accord de partenariat avec l’Alliance Smart Africa, la semaine dernière, durant le Transform Africa Summit qui s’est déroulé à Kigali au Rwanda. A travers cette collaboration, les 26 Etats membres de l’organisation publique-privée dédiée à la transformation numérique de l’Afrique, vont aider Bamboo Capital Partners à réunir les 100 millions d’euros qui serviront à soutenir les start-up numériques à travers le continent.

Le partenariat entre Bamboo Capital Partners et l’Alliance Smart Africa a été matérialisé le 16 mai 2019 par Lacina Koné, le directeur général de Smart Africa, et les directeurs associés de Bamboo, Jean-Philippe de Schrevel et Florian Kemmerich.

En ouvrant le BLOC au réseau Smart Africa, Bamboo Capital Partners se réjouit surtout du soutien de l’alliance aux efforts de collecte de fonds, donnera un accès aux écosystèmes technologiques locaux et régionaux, y compris les incubateurs et les accélérateurs, et contribuera à la conclusion de contrats.

Pour Lacina Koné, s'associer à Bamboo Capital Partners contribuera à l’exécution de la « décision prise par les chefs d'Etat au Smart Africa en 2018 de créer un fonds de capital-risque pour investir dans des start-up numériques dans toute l'Afrique. BLOC Smart Africa cherchera à identifier et à développer la future génération de champions de la technologie panafricaine en étroite coopération avec nos membres, nos partenaires et les écosystèmes de technologies locaux des secteurs publics et privés ».