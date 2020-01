Partenariat entre NSIA Banque CI et Addoha pour l’acquisition de logements

(NSIA) - NSIA Banque Côte d’Ivoire, partenaire de ADDOHA Côte d’Ivoire, offre la possibilité de devenir propriétaire de biens immobiliers répondant à des normes standardisées.

Le groupe ADDOHA, expert dans l’immobilier, commercialise des biens immobiliers allant des logements sociaux aux logements de haut standing depuis plus de 30 ans. NSIA Banque CI, dans sa volonté de combler le besoin de sa clientèle en logements, est signataire d’une convention visant à proposer à ses guichets les biens immobiliers commercialisés par le promoteur.

Cette dynamique est soutenue par une volonté commune d’offrir à tous des solutions de financement pour l’acquisition de logements de qualité. Les programmes immobiliers, disponibles dans l’ensemble du réseau d’agences NSIA Banque CI, ont été initiés dans divers quartiers de la ville d’Abidjan et environs : Bingerville (Green City), Yopougon (Lagoona City), Koumassi (Cité des Orchidées), Songon (Cité de l’Espérance) et Cocody (les Jardins d’Angré).

À travers ce partenariat, NSIA Banque CI réaffirme son ambition de soutenir sa clientèle à chaque étape de son développement et apporter des solutions adaptées à la réalisation effective de leurs projets.

À propos de NSIA Banque CI

Filiale du Groupe panafricain NSIA, présent dans 12 pays et leader en Assurance et Banque, NSIA Banque CI fait partie du pôle bancaire dudit groupe fort de 3 banques et 3 succursales en Afrique de l’Ouest. Cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), elle compte aujourd’hui plus de 80 agences en Côte d’Ivoire, dispose d’un parc de plus de 120 automates, ainsi que d’un bureau de représentation à Paris (France) dédié à la diaspora. Dès lors, elle se positionne comme le partenaire privilégié des Particuliers et des Entreprises. Elle contribue fortement au développement de l’économie ivoirienne par le financement de plusieurs projets ; ce qui lui a valu d’obtenir en 2018 un second Prix d’Excellence, celui du « Meilleur établissement du secteur financier », décerné par l’État de Côte d’Ivoire, dans la catégorie « Domaine de la gestion économique et financière ». Elle compte près de 1 000 employés.

À propos de ADDOHA

Premier opérateur immobilier marocain coté à la bourse de Casablanca, le groupe ADDOHA occupe, avec des programmes immobiliers totalisant plus de 200 000 logements, la place de leader sur le marché marocain depuis plus de 30 ans. Fort de cette expertise, le groupe ADDOHA s'est installé depuis 2014 en Côte d'ivoire à travers ses projets de Lagoona city à Yopougon et la Cité des Orchidées à Koumassi dans un premier temps pour s’étendre à ce jour aux différentes zones de la ville d’Abidjan à savoir Songon, Bingerville, Angré et Route d'Alépé avec une offre adaptée à toutes les classes sociales allant de 12.5 millions à 74 millions. Achetez un logement ADDOHA c'est opter pour un logement de qualité au juste prix avec des délais de livraison respectés.