Egypte : La SFI et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement signalées dans un deal de 500 millions $

(Agence Ecofin) - Alexandria Mineral Oils Co SAE (AMOC), une société égyptienne cotée sur l’Egyptian Stock Exchange et opérant dans l'industrie pétrolière, a conclu un accord avec des institutions financières nationales et internationales portant sur le financement d’un projet de raffinerie de pétrole d’un coût de 500 millions $.

Parmi les institutions financières impliquées dans cet opération avec l’AMOC, figurent la Société Financière Internationale (SFI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), selon la presse égyptienne.

Amr Mostafa, président de l'AMOC a également confié qu’à côté de cette levée de fonds, son entreprise devrait bientôt achever les procédures pour une deuxième introduction, sur le Nasdaq Dubaï, la bourse des Emirats Arabes Unis.

Chamberline Moko