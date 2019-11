Madagascar : la Banque mondiale octroie 140 millions de dollars pour soutenir la modernisation des transports en milieu rural

(Agence Ecofin) - Le projet d’appui à la connectivité des transports en milieu rural à Madagascar va connaître un coup d’accélérateur .

La Banque mondiale a approuvé le 15 novembre un crédit de 140 millions de dollars pour soutenir les efforts déployés, par le pays, pour améliorer la connectivité des transports dans certaines zones rurales et, par la même occasion, l’accès des communautés aux opportunités économiques et sociales.

Dans le cadre de ce projet, les régions agricoles d’Alaotra Mangoro, Anosy et Atsimo-Atsinanana, ont été retenues comme prioritaires. Celles-ci bénéficieront, dans la première phase, de travaux de construction et de réhabilitation de 148 km de routes secondaires et 500 km de routes provinciales et communales.

Ces travaux permettront de réduire les frais de transport, d’accroître l’accès des populations aux services sociaux de base et de leur offrir davantage de perspectives sociales et économiques. Mieux, ils vont permettre d’améliorer la production des cultures et de la pêche, et le développement de l'agro-industrie dans les régions prioritaires.

« Ce projet est bien plus qu’une construction et une réhabilitation de routes », souligne Marie-Chantal Uwanyiligira, responsable des opérations de la Banque mondiale à Madagascar.

« L’objectif est également de tirer parti du développement des technologies numériques pour maximiser l’impact de la réhabilitation de ces routes afin d’améliorer la connectivité et les moyens de subsistance en milieu rural. Nous espérons que cette approche innovante sera reproduite ailleurs en cette période de déploiement des investissements publics dans le secteur des transports. »

Romuald Ngueyap

