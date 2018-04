La Fintech kényane Tala lève 65 millions $ pour accroître sa présence en Inde et au Mexique

(Agence Ecofin) - La société kényane Tala, spécialisée dans les crédits sur mobile, annonce la levée de 65 millions de dollars US qui serviront à financer son expansion en Inde et au Mexique.

La société a obtenu 50 millions de dollars du fonds Revolution Growth, à travers un investissement en actions. Cette somme vient s’ajouter aux 15 millions de dollars US récemment obtenus par la Fintech pour alimenter son portefeuille de prêts.

Le nouvel investissement, Tala indique qu’il stimulera la croissance de son application mobile de crédit à la consommation dans deux des plus grands marchés émergents du monde avec une population financièrement mal desservie, estimée à des centaines de millions.

Tala est déjà présente au Kenya, en Tanzanie et aux Philippines, où elle a déjà fourni du crédit à plus de 1,3 million de clients, et généré plus de 300 millions de dollars. Les montants financiers octroyés par Tala varient entre 10 et 500 dollars US. Le client choisi le mode de réception des fonds

Shivani Siroya, la fondatrice et présidente-directrice générale de Tala, a expliqué qu’«avec plus de 3 milliards de consommateurs mal desservis dans le monde, Tala a pour objectif ultime de fournir des produits et services significatifs qui renforcent la confiance de nos clients et permettent à plus de personnes de contrôler leur vie financière».