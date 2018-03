Guinée : SMB-Winning choisit le cabinet Louis Berger pour renforcer ses études d'impact environnemental et social

(SMB ) - Le consortium SMB-Winning annonce son partenariat avec Louis Berger, société mondiale de conseil en ingénierie, pour renforcer les études d’impact environnemental et social (EIES) qui lui permettront d’actualiser et de dynamiser son plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Le PGES a pour but d’encadrer les travaux liés aux activités d’exploitation minière dans les permis de la SMB afin d’identifier les mesures de mitigations additionnelles nécessaires pour mieux gérer les impacts environnementaux et de maximiser la sauvegarde de la biodiversité et les retombées bénéfiques pour les communautés. Louis Berger élaborera également un plan de mesures additionnelles prioritaires et assistera SMB-Winning dans la mise en place d’un véritable système de management environnemental (SME) répondant à ses obligations de Développement durable.

Détenant le quart des réserves mondiales de bauxite connues, la Guinée est passée en 2017 de la 7e place à la 3e place des pays producteurs de ce minerai. Le premier impératif pour l’État guinéen comme pour le secteur minier consiste à développer une industrie minière vertueuse, au bénéfice des populations locales et dans le respect de l’environnement. Le deuxième enjeu repose sur la création d’une industrie de transformation locale de nature à créer plus d’emplois et de valeur ajoutée nationale. C’est à ces conditions que le secteur minier pourra avoir un effet d’entraînement et de liaison sur l’économie guinéenne au sens large et générer des retombées concrètes pour la population.

Le PGES doit notamment matérialiser tous les engagements de la SMB vis-à-vis de l’environnement et des communautés. Il précise les risques relatifs aux travaux d’exploitation et propose une planification des procédures et des moyens de mise en œuvre pour gérer ces risques. Le PGES permet de s’assurer du respect de ces mesures, identifie les moyens de mise en œuvre, détermine le calendrier d’exécution et définit les rôles et responsabilités des différents intervenants.

« SMB-Winning accorde une importance primordiale aux retombées locales de l’activité minière, comme en témoigne la mise en œuvre d’une politique RSE exigeante dès le début de nos opérations en Guinée, déclare Fréderic Bouzigues, directeur général de SMB-Winning. Cette politique RSE comprend en particulier la création d’emploi, la formation, l’environnement et le développement communautaire. La clé de la soutenabilité dans le secteur minier repose sur la prise en compte des problématiques sociales et environnementales à chaque étape du développement et de la conformité légale et réglementaire, nécessaire à une gouvernance régulière. Ce partenariat basé sur un contrat de prestation d’une année avec Louis Berger va nous permettre de bénéficier de leur expertise sur ces différents aspects. »

SMB-Winning est un acteur majeur du secteur de la bauxite au niveau mondial et participe massivement au développement économique et social de la Guinée. Sa contribution globale à l’économie guinéenne est estimée à 400 millions de dollars US pour l’année 2017, un montant qui recouvre les salaires, les paiements effectués aux fournisseurs et aux sous-traitants, les droits de douane, les taxes sur les produits importés et sur l’extraction et l’exportation du minerai, et les contributions fiscales. Aujourd’hui, SMB-Winning a créé plus de 5 500 emplois directs et 50 000 emplois indirects.

Deux ans et demi après l’entrée en exploitation de son gisement, la production de SMB-Winning est passée de 12 à 31 millions de tonnes entre 2016 et 2017. Afin de développer la transformation de la bauxite sur place, SMB-Winning a annoncé en décembre 2017 un investissement de 3 milliards de dollars US (2,4 milliards d’euros) pour la construction d’une raffinerie d’alumine dans la zone économique de Boké ainsi que d’une ligne de chemin de fer pour acheminer la bauxite vers le port une fois que les réserves captives suffisantes seront disponibles.

À propos du consortium SMB-Winning

Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning regroupe trois partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; UMS, une société de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium, forte de 160 000 employés et d’un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars US. L’État de Guinée, partenaire et membre du consortium, est actionnaire à hauteur de 10%. Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1 milliard de dollars US dans ses activités extractives dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie directement plus de 5 500 personnes, a également construit et gère deux terminaux fluviaux. Pour plus d’informations, visitez smb-guinee.com