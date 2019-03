Dans une semaine, le 3e Forum de l'Alliance Afrique pour une agriculture intelligente face au climat (Climate Smart Agriculture)

(NEPAD ) - L'AUDA-NEPAD accueille le 3e Forum de l'Alliance CSA pour l'Afrique.

Après le succès des deux premiers Forums de l'Alliance africaine pour une agriculture intelligente face au climat (CSA) en 2015 et 2016, l'AUDA-NEPAD et la Commission de l'Union africaine, avec le soutien de GIZ et du NORAD, organisent les 27 et 28 mars 2019 à Dakar, Sénégal, le 3e Forum africain de l’Alliance CSA.

Avec pour thème « Vers une vision 25x25 - Faire le point sur l'ASC en Afrique », le Forum vise à passer en revue les progrès réalisés vers la vision 25x25 et à partager leçons et idées sur la façon de favoriser l'adoption soutenue de l'agriculture intelligente face au climat dans le contexte africain.

Le Forum discutera également de la façon dont l'ASC peut offrir des possibilités économiques significatives à des millions de jeunes Africains malgré les changements climatiques, des modèles de financement efficaces pour des investissements à grande échelle de l'ASC sur le continent, et comment faciliter des partenariats mutuellement avantageux et commercialement durables entre le secteur privé et les petits exploitants dans les interventions de l'ASC.

« Nous nous réjouissons d'accueillir environ 300 délégués, parmi lesquels des hauts fonctionnaires, des dirigeants d'organisations de développement, des agriculteurs et des représentants d'agriculteurs, ainsi que des dirigeants d'entreprises du secteur privé », a déclaré M. Kwame Ababio, chargé de programme principal à AUDA-NEPAD.

Évolution du Forum de l'Alliance pour une agriculture respectueuse du climat

Lors du 31e Sommet de l'Union africaine (UA) (Malabo, 2014), les chefs d'État et de gouvernement ont souligné l'importance de l'agriculture et du changement climatique en approuvant le programme du NEPAD sur l'agriculture et le changement climatique, qui vise à ce qu'au moins 25 millions de petits agriculteurs pratiquent une agriculture respectueuse du climat (CSA) en 2025. Le programme du NEPAD sur l'agriculture et le changement climatique élabore trois grands volets d'action interdépendants :

a) Le Forum de l'Alliance CSA pour l'Afrique, qui est essentiellement une plate-forme et un mouvement dirigé par les États membres qui encourage le partage, l'apprentissage et le renforcement de la voix publique en faveur de la CSA ;

(b) les interventions du programme et les services d'appui par le biais desquels des services techniques, financiers et de connaissances sont organisés pour soutenir les actions nationales ; et enfin,

c) L'action au niveau des pays, qui reflète l'appui aux politiques nationales, le financement des investissements ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles et humaines à tous les niveaux, en mettant l'accent sur les praticiens, en particulier les jeunes, les femmes et les populations rurales).

Le 1er Forum de l'Alliance CSA pour l'Afrique

Dans le cadre du premier segment, l'Agence du NEPAD a organisé le 1er Forum de l'Alliance CSA pour l'Afrique en mai 2015 à Addis-Abeba, Éthiopie, sur le thème : favoriser l'alignement et l'harmonisation des efforts de la CSA en Afrique. Le Forum a pour but d'établir une compréhension commune de la CSA et d'élargir l'accès à l'information sur ces initiatives à travers le continent, y compris les initiatives du secteur privé et de la société civile. Le forum a également permis d'établir des liens et des partenariats dans le cadre de programmes et d'initiatives visant à élargir la CSA.

Le 2e Forum de l'Alliance CSA Africaine

Le deuxième forum de l'Alliance CSA africaine s'est tenu à Nairobi (Kenya) en 2016 sous ce thème : « De l'accord à l'action : Mise en œuvre des INDC pour la croissance et la résilience dans l'agriculture ». Ce thème reflétait l'accent mis par les pays africains sur le secteur agricole dans leurs INDC . Il s'agissait d'une occasion importante pour l'Afrique où l'agriculture demeure fondamentale pour les moyens d'existence et la sécurité alimentaire dans la région et est de plus en plus vulnérable aux changements climatiques. Le Forum a pour but de permettre aux pays membres de l'UA, au secteur privé, aux groupes de la société civile et aux représentants des États membres de l'UA de partager leurs expériences et leurs pratiques en constante évolution, d'identifier les intérêts communs et les possibilités d'action en matière de mise en œuvre au niveau national et communautaire et, d'autre part, de continuer à participer aux processus découlant de la CCNUCC et à mettre les CNDD à jour si nécessaire.

Vision 25x25 est la vision de l'Union africaine d'avoir au moins 25 millions de petits exploitants agricoles pratiquant une agriculture respectueuse du climat (CSA) d'ici 2025 qui a été approuvée lors du 31e Sommet de l'Union africaine à Malabo, en 2014.