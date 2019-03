Egypte: la Banque centrale va lancer un fonds de 55,7 millions $ pour soutenir la Fintech 

(Agence Ecofin) - La Banque centrale d’Egypte (CBE) a décidé de se doter d’un fonds d’1 milliard de livre égyptienne (55 757 452 dollars US) pour soutenir les start-up orientées dans la finance digitale ainsi que la recherche sur la technologie financière. Cet investissement est l’une des grandes actions de la stratégie que l’institution financière nationale peaufine pour faire de l’Egypte, un centre régional de services financiers électroniques.

L’information a été dévoilée le 16 mars 2019 par Ayman Hussein (photo), le sous-gouverneur de la CBE en charge des systèmes des paiements et de la technologie de l’information. Il prenait part à la session dédiée à l’impact de la technologie financière et de l’innovation sur l’Afrique, de l’Arab African Forum qui s’est ouvert samedi dernier à Aswan en Egypte.

Toujours dans le cadre de sa stratégie orientée vers le développement de la technologie financière en Egypte, de créer une unité de technologie financière au sein de la banque, il est également prévu la création d’un nouveau laboratoire d’applications pour les technologies financières innovantes qui servirait à tester les nouvelles applications.

Pour sécuriser ces nouveaux produits, la CBE prévoit aussi de lancer un Centre de cybersécurité pour le secteur bancaire d’ici la fin de 2019. Il sera chargé de prendre des mesures proactives pour traiter les incidents liés à la cybersécurité et de sauvegarder les preuves numériques.

Selon par Ayman Hussein, « l’Egypte possède les facteurs de succès qui la désignent comme pionnière dans le secteur des technologies financières, notamment la forte demande de services financiers, le secteur bancaire, les entreprises de télécommunications, les entreprises de paiement électronique, les compagnies d’assurance, les organismes de réglementation, les incubateurs, les accélérateurs d’entreprise, les investisseurs et les petites et moyennes entreprises (PME) financières».

En d’autres termes, le pays compte profiter de ces atouts pour transformer davantage son secteur financier et en faire un moteur de croissance et de création de richesse et d’emplois.