Partech Ventures lance un fonds de capital-risque dédié aux entreprises technologiques et innovantes en Afrique

(Agence Ecofin) - Partech Ventures, un fonds de capital-risque présent à Paris, à Berlin et à San Francisco et spécialisé dans les technologies de l’information et de la communication, a lancé ce 18 janvier 2018 Partech Africa, un fonds de capital-risque dédié aux entreprises technologiques africaines.

Partech Africa, qui a obtenu des engagements financiers de près de 70 millions $ pour le lancement de ce fonds, va se concentrer sur le financement des « entreprises africaines talentueuses qui utilisent les technologies de l’information et de la communication pour répondre aux opportunités des marchés émergents ».

Ces Fintech, start-up et autres entreprises sélectionnées, pourront obtenir des financements allant de 500 000 euros à 5 millions. Tidjane Dème (photo), un associé de Partech Ventures pense que « les start-up africaines seront exposées aux marchés européens et américains, ce qui leur permettra de nouer des contrats et des partenariats stratégiques »

Le nouveau fonds de capital-risque, qui sera basé à Dakar, au Sénégal, bénéficie du soutien de la Société financière internationale (SFI), de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du fonds Averroès Finance III.

Chamberline Moko