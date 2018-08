Nigeria : la société de capital-risque Microtraction réalise deux nouveaux investissements au sein des startups Wallet.ng et Allpro

(Agence Ecofin) - Microtraction, une société de capital-risque nigériane a réalisé deux nouveaux investissements au sein des plateformes Wallet.ng et Allpro.

La première est une startup de paiement numérique qui facilite les transactions financières (envoi, réception d’argent, réalisation des paiements) via le téléphone portable.

La seconde à savoir Allpro est une plateforme qui accorde des crédits à des propriétaires d’écoles, des parents et des enseignants.

Le montant et les modalités liées à ces deux investissements n’ont pas été dévoilés. Toutefois, on sait que le capital-risqueur nigérian investit en moyenne 65 000 $ en deux étapes pour acquérir des participations dans des sociétés en phase de démarrage au Nigéria.

Pour justifier ces investissements, Yele Bademosi, fondateur et associé de Microtraction fait savoir que wallet.ng représente une alternative bancaire qui rend les transactions financières pratiques, faciles et accessibles aux entreprises et aux consommateurs. Quant-à Allpro, Yele Bademosi affirme que c’est « l’un des meilleurs investissements réalisés dans le secteur de l’éducation au Nigéria ».

Rappelons que Microtraction a réalisé ses deux premiers investissements en 2017 au sein de Bitkoin Africa, une plateforme permettant de vendre et d’acheter des cryptomonnaies (bitcoins) et de CowryWise, une startup qui facilite des investissements dans des obligations d’Etat à haut rendement.

Chamberline Moko