Metropolitan Networks, la société anglaise spécialisée dans la sécurité informatique, dépose ses valises au Nigeria

(Agence Ecofin) - La société anglaise Metropolitan Networks, spécialisée dans la sécurité informatique, s’est trouvée dans le Nigeria un nouveau marché à conquérir. La compagnie y a déposé ses bagages avec l’ambition de contribuer au développement des entreprises locales et étrangères, évoluant dans un marché de plus en plus sujet aux cyberattaques.

Dans ses perspectives sur la cybersécurité pour 2017, le cabinet Deloitte prédisait une augmentation du nombre d’attaques contre les entreprises, avec une évolution des cas de Ransomware. Pour 2018, la firme française maintient son alerte sur l’accroissement des dangers sur les réseaux et systèmes d’information. Les plateformes Cloud seront les cibles privilégiées de nombreux cybervilains. D’après Adebayo Shittu, le ministre nigérian des Communications, le Nigeria perd annuellement 127 milliards de nairas (355 545 129 dollars US) du fait de la cybercriminalité et des cyberattaques. C’est près de 0,08% du produit intérieur brut (PIB).

Au regard de cet environnement de plus en plus dangereux, Cecilia Asianah, la directrice générale de Metropolitan Networks Nigeria, considère qu’il devenait urgent qu’un acteur du secteur se positionne sur le marché local et aide les entreprises à protéger leurs données et systèmes contre le piratage, pour demeurer compétitives. Au-delà de la sécurité apportée aux entreprises présentes sur le marché local, la dangerosité du cyberespace nigérian présente également de belles opportunités d’affaires pour Metropolitan Networks.