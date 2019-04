Afrique du Sud : la Standard Bank élabore des modalités de financement plus strictes pour les centrales à charbon

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la Standard Bank a annoncé la mise en place de paramètres stricts pour les futures décisions de financement des centrales à charbon.

Ce nouveau développement s’aligne sur les directives de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de financement ce type de projets.

Selon ces normes, le financement des projets de centrales à charbon est subordonné à certains critères tels que la pauvreté énergétique des pays d’implantation, la technologie utilisée et la taille de la centrale à charbon.

« En tant qu’entreprise citoyenne responsable, la banque prend ses décisions conformément à ses valeurs et à son éthique. Nous considérons à la fois les impacts à long terme, les résultats à court terme et les intérêts du groupe et de ses associés afin de soutenir les opérations qui auront un impact positif tout en créant des valeurs durables pour le continent africain », a affirmé Kenny Fihla, le responsable du service bancaire aux entreprises de la Standard Bank.

Depuis 2012, 86v % des investissements concédés par la banque dans le secteur énergétique sont allés au profit de centrales d’énergie renouvelable, ce qui représente un montant de plus de 2 milliards $.

Gwladys Johnson Akinocho